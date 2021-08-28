В Барнауле начали строить линии наружного освещения

К монтированию освещения приступили на участке от улицы Малахова до МБОУ «СОШ №88» по Павловскому тракту, 100. Работы проводятся в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и школьников.

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Также, капитальный ремонт уличного освещения начался в микрорайоне ВРЗ на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, Профсоюзов и Парфёнова до эстакады коммунального моста через реку Обь, а также на улице Воровского от Парфёнова до Комсомольского проспекта. На территориях обновят изолированные самонесущие провода и установят цинковые опоры. Светильники поменяют на энергоэффективное светодиодное освещение.

При этом на 14 участках города, в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы», появится новое освещение протяженностью более 6,6 километров. Обновления сделают в посёлке Центральном на части улицы Строителей, проезде от улицы Целинной до Тополиной. В микрорайоне Авиатор свет сделают на улицах Московской и Российской, а также в поселке Новомихайловка от дома №10 по улице Алмазной до улицы Бирюзовой, вдоль автомобильной дороги от дома №12, также по улице Изумрудной до дома №10 по направлению к улице Алмазной.

Линии наружного освещения построят в поселке Пригородный на улицах Раздольная и Новосибирская. Во Власихе на участке улицы Спортивной проведут такие же работы.

В Казённой Заимке освещение появится сразу на четырех улицах: Алмазная, Надежды, Яблочная, Ореховая 1-я. Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив линия наружного освещения будет построена по ул.Садовой, от дома №1а до дома №75.

В посёлке Борзовая Заимка линии освещения проведут по улице Радужной, от дома №144а до дома №122а.

Благоустройство зелёной зоны по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула» продолжается от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского. Устройство наружного освещения на территории выполнено на 80%, сообщает официальный сайт города.