Медик назвал несколько правил, которые позволят сократить морщины

Если изменить образ жизни и окружающую среду, можно замедлить старение кожи.

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Дерматолог из США доктор Мишель Грин заявила, что ежедневная защита кожи от солнца и употребление здоровой пищи, могут иметь большое значение для предотвращения более быстрого старения кожи.

Она назвала 10 правил, которых стоит придерживаться, чтобы защитить свою кожу:

— Ежедневно используйте увлажняющий крем для лица с фактором защиты от солнца. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид.

— Старайтесь умывать лицо не чаще двух раз в день и после потоотделения. Используйте гипоаллергенные продукты по уходу за кожей, «без отдушек» или «некомедогенный».

— Не трите кожу и не используйте средства по уходу за кожей, которые жалят или обжигают.

— Избегайте повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.

— Никогда не посещайте солярии.

— Не курите.

— Пейте алкоголь в умеренных количествах.

— Придерживайтесь здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей.

— Регулярные физические нагрузки помогут улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.

— Рассмотрите возможность использования крема с ретинолом, который является производным витамина А.

По материалам «Медикфорум».