Медик назвал несколько правил, которые позволят сократить морщины

Если изменить образ жизни и окружающую среду, можно замедлить старение кожи.
Дерматолог из США доктор Мишель Грин заявила, что ежедневная защита кожи от солнца и употребление здоровой пищи, могут иметь большое значение для предотвращения более быстрого старения кожи.
Она назвала 10 правил, которых стоит придерживаться, чтобы защитить свою кожу:
— Ежедневно используйте увлажняющий крем для лица с фактором защиты от солнца. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид.— Старайтесь умывать лицо не чаще двух раз в день и после потоотделения. Используйте гипоаллергенные продукты по уходу за кожей, «без отдушек» или «некомедогенный».— Не трите кожу и не используйте средства по уходу за кожей, которые жалят или обжигают.— Избегайте повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.— Никогда не посещайте солярии.— Не курите.— Пейте алкоголь в умеренных количествах.— Придерживайтесь здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей.— Регулярные физические нагрузки помогут улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.— Рассмотрите возможность использования крема с ретинолом, который является производным витамина А.
По материалам «Медикфорум».