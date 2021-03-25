Врач назвала необычный способ легко похудеть

Чтобы быстрее прийти в форму, нужно использовать принцип, основанный на том, чтобы сгонять белый жир и стараться копить бурый.

Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в своем Instagram. Она пояснила, что есть несколько типов жировой ткани: белая жировая ткань и бурая. Первая в чрезмерном количестве может спровоцировать метаболический синдром и другие проблемы со здоровьем.

«Бурый жир, наоборот, вобрал в себя самое лучшее. Например, он защищает нас от холода», — отметила эндокринолог, добавив, что бурого жира много у младенцев, но со временем его количество уменьшается. Больше, чем у других, ценной ткани и у работающих в холодных условиях и спортсменов, преимущественно, пловцов, терморегуляция которых подвергается своего рода испытаниям.

В буром жире содержится большое количество митохондрий, что помогает непрерывно сжигать свободные жирные кислоты — с интенсивностью раз в пять больше обычного, передаёт «Российская Газета». Врач уточнила, что наличие большего процента бурого жира поможет легче человеку похудеть. По ее словам, совет «сгонять белый жир и стараться копить бурый» предполагает, что человеку нужно больше холода, свежего воздуха, физической активности, закаливания.