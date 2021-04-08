В Барнауле выступит известный скрипач Граф Муржа

За дирижёрский пульт Симфонического оркестра филармонии 10 апреля 2021 года встанет именитый британский дирижёр с русскими корнями Мариус Стравинский. Оркестр и солист — представят слушателям насыщенную и разнообразную программу.

Обладатель яркой внешности, непривычного имени и искромётного таланта — Граф Муржа, один из самых ярких и одаренных скрипачей своего поколения. Выпускник Московской консерватории и Королевской академии музыки в Лондоне, за годы учёбы стал лауреатом и победителем многих международных музыкальных конкурсов. Аспирантуру лондонской академии он закончил с наивысшим баллом за всю историю учебного заведения и получил премию Hattory fondation, за выдающиеся достижения в учебе. С 1990 года Граф Муржа регулярно выступает с сольными концертами и с симфоническими оркестрами России и Европы в качестве солиста в крупнейших залах России и Европы. В репертуаре скрипача свыше 30 концертов с оркестром, среди них редко исполняемые произведения Э. Дохнаньи, Х. Бадингса, Г. Дмитриева, М. Носырева, Б. Бартока. С 2007 года скрипач является художественным руководителем фестиваля «Скрипка-бродяга» в Екатеринбурге, где исполняется классика, этническая, клезмерская музыка, джаз. Концертную деятельность он совмещает с преподавательской, являясь доцентом Московской консерватории.

Дальний родственник знаменитого композитора Игоря Стравинского — Мариус Стравинский свою карьеру начинал как скрипач. Учился в Московской консерватории, в десять лет продолжил обучение в Школе Иегуди Менухина (Великобритания), а затем стал первым студентом из бывшего СССР, получившим полную стипендию Итонского колледжа. Оркестровым дирижированием молодой музыкант увлёкся в 13 лет, стажировался этому искусству у ведущих специалистов и вернулся в Россию. Сейчас он сотрудничает с Мариинским и Михайловским театрами, Государственным оркестром России имени Евгения Светланова, Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, а ещё является постоянно приглашенным дирижером Берлинской государственной оперы и капеллы. В 2016 году Стравинский основал Санкт-Петербургский фестивальный оркестр и стал его директором. Среди основных событий сезона 2018/19 — оперные и балетные постановки в Берлине, дебют с Симфоническим оркестром Баварского радио.

В Барнауле дирижёр и скрипач представят концертную фантазию на темы из оперы Гершвина «Порги и Бесс», концерт для скрипки с оркестром Николая Капустина (кстати, этот концерт автор посвятил Графу Мурже), концерт для скрипки с оркестром

Корнгольда и композицию «Времена года на Манхеттене» Шора. Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение 6+.