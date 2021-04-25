Единственный дипломированный специалист в Барнауле учит ориентированию незрячих и слабовидящих

Алевтина Бурганова продолжила династию родителей-педагогов. Окончив Алтайский государственный педагогический университет, 25 лет назад она пришла работать учителем начальных классов в Алтайскую общеобразовательную школу № 2, где учатся незрячие и слабовидящие дети. Позже получила дополнительное очное образование в Новосибирском государственном университете в сфере ориентирования и мобильности и с тех пор помогает незрячим детям уверенно чувствовать себя на улице.

После уроков ориентирования от Алевтины Бургановой 12-летняя Саша может сама насыпать корм для птиц в кормушку. Фото: Андрей Чурилов

Мир эмоций

– До того, как я начала преподавать сама, работала в Барнаульском учебно-консультационном пункте Новосибирской межобластной очно-заочной средней школы для слепых и слабовидящих секретарем-переводчиком слепого учителя химии, – рассказала Алевтина Ивановна. – Это сейчас учебники выпускают с очень крупным шрифтом. Раньше такого не было, а только учебники по методу Брайля, поэтому я помогала педагогу с текстами на занятиях. Позже я учила дочь его выпускника, которая сейчас работает у нас воспитателем группы продленного дня и учителем начальных классов. Такая вот преемственность.

Алтайская общеобразовательная школа № 2 была образована в Барнауле в 1996 году. Учеников в ней всего 74, незрячих – 21, обучение длится 12 лет по нескольким программам. Например, у Алевтины Ивановны в классе пять детей от 8 до 12 лет. Кроме дефекта зрения они имеют и другие нарушения.

Педагог Бурганова преподает уроки сразу по четырем программам, одному – одно, второму – второе, ребенку с самым сложным диагнозом помогает еще и тьютор. Пишут дети вместе с учителем рука в руке, читают также с ее помощью. Кроме того, в течение учебного дня педагог учит ребят ориентироваться на парте, в портфеле, в кабинете и школе. Так как дети не посещали детский сад, им крайне тяжело адаптироваться в школьной среде. Если обычный ребенок, который хорошо видит, легко ориентируется в пространстве, незрячим детям трудно найти свою парту, собрать портфель, подойти к учителю, к школьной доске, найти в столовой свое место.

– Мы учим не только буквы и цифры, но и эмоции, ведь не все ребята знают, как выразить радость, горе, удивление, поэтому улыбка на их лицах – это тоже своего рода учеба, – пояснила Алевтина Ивановна. – Конечно, они не так ярко выражают радость или печаль, не будут прыгать, получив хорошую отметку, но, как и обычные детки, хвалятся друг перед другом новыми бантами или прочитанной вместе с родителями сказкой.

Алевтина Бурганова еженедельно проводит до десяти групповых и единичных занятий по ориентированию на местности.

Если говорить о будущем незрячих ребят, оно у них есть при наличии большого желания самого ребенка и помощи со стороны родителей. Некоторые выпускники продолжают образование в Новосибирском государственном университете, педагогическом и политехническом университетах, институте культуры, а также в колледжах Барнаула. Многие поступают в Томское медицинское училище и работают массажистами, в том числе в городских поликлиниках Барнаула. Навыки по ориентированию, полученные в школе, помогают выпускникам передвигаться в стенах университета, в знакомом закрытом и открытом пространстве, самостоятельно совершать покупки в магазине, аптеке, переходить дорогу, используя слуховые ориентиры, пользоваться подземными переходами.

Фото: Андрей Чурилов

Ориентирование на местности

Зрячему человеку трудно понять мир слепых, но попробовать хоть на пять минут побывать на их месте стоит. Представьте полностью черные очки, где на темном стекле имеется крошечное, менее 1 см в диаметре отверстие: так видит ребенок с туннельным зрением. Мне хватило даже этого крохотного пространства, чтобы найти на доске буквы, но ведь я их видела раньше и ориентировалась, где искать. Уверена, что выйдя в незнакомый коридор, я и шагу бы не ступила, чтобы не начать ощупывать все вокруг себя.

– В Новосибирске мы учились год, почти сразу перейдя к практическим занятиям, – рассказывает Алевтина Бурганова. – Помню, как я впервые решила перейти дорогу, регулируемую светофором, в «слепых» очках. Оказалось, что это очень сложно. На слух в большом транспортном потоке трудно определить, на какой полосе дороги машины стоят, а на какой едут. Вот с тех самых пор я все пробую сначала с закрытыми глазами сама, чтобы лучше понять препятствия, которые испытывает незрячий человек. Сначала мы учимся ориентироваться в помещении школы: это подъем и спуск с лестницы, проходы по коридорам.

Дети передвигаются, используя защитные техники и помощь сопровождающего. В дальнейшем ходят с тростью, которой определяют наличие или отсутствие препятствий впереди. Нарушение зрения способствует развитию слухового восприятия. Слух помогает ребятам ощущать препятствия на расстоянии, например, в спортивном зале, на улице (стены, здания и другие крупные объекты). Проблема еще и в другом: дети понимают значения не всех слов. Яблоко – это понятно, это можно подержать в руках, а что такое кормушка для птиц – уже что-то особенное.

Занятия на улице Алевтина Бурганова начинает со знакомства с пришкольным участком. Навыки передвижения, полученные в стенах школы, переносятся на открытое пространство. Если в здании можно двигаться вдоль стен, то на улице это проблематично. Ребята учатся ориентироваться, используя различные «точки отсчета»: школьное крыльцо, калитка, гараж, вход в столовую и др. Асфальт запоминается после того, как досконально изучен руками и определен на стук трости. Что такое качели, каково на ощупь дерево, трава и листья? Мир вокруг очень интересен и практически во всех детях вызывает желание с ним познакомиться ближе. К слову, практическую пользу таких занятий первыми замечают родители: дети начинают свободно передвигаться по квартире и во время прогулок на улице не боятся открытых пространств.

– Очень радуют успехи ребят в ориентировании за пределами школы, – делится Алевтина Ивановна. – Главное, мы вместе преодолеваем страх пространства и очень ждем, когда ученые разработают гаджет наподобие голосового навигатора в машине. С таким подспорьем многие из наших выпускников могли бы передвигаться по городу и без помощников.