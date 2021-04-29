Каким необычным видам танцев можно научиться в Барнауле

29 апреля отмечается Международный день танца, посвященный всем хореографическим стилям. Представляем подборку танцевальных направлений, которым учат в Барнауле, но о которых вы скорее всего не знали.

Фото: студия боди-балета “Мой танец”

Шотландские танцы

Шотландские контрдансы зародились предположительно в XVIII веке, и до сих пор появляются новые танцы этого направления. Выучить шаги довольно просто, их не так много, ведь вся красота таких танцев – в рисунке, геометрии. ШКД – это танцы, можно сказать, командные: они исполняются четырьмя парами по определенной схеме. Если смотреть на танцующих сверху, получается завораживающее зрелище из перестроений. При этом и музыка, и сами танцы очень веселые.

В Барнауле ШКД преподают в студии при Алтайском государственном университете. Открыта она не только для студентов и сотрудников вуза, но и для всех желающих. В студии уверены: танцевать можно начать в любом возрасте.

– Ограничений как таковых у нас нет, – говорит Анна Борисова, руководитель студии старинного танца и шотландских контрдансов «Золотой век». – Начальная хореографическая подготовка – это здорово, но если ее нет, тоже можно начать танцевать. Координация, чувство ритма, ориентация в пространстве развивается в процессе обучения.

Кстати, в «Золотом веке» учат и историческим танцам разных эпох: Средних веков, Ренессанса, эпохи барокко, XIX и XX веков, а также некоторым народным европейским танцам.

Вог

Вог – стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке, потому и назван в честь модного журнала. Быстрая техника движения руками, манерная походка, большое количество позировок, падений, вращений делают вог очень эффектным… и очень сложным?

– В первую очередь нужно развивать ритмику и координацию – это очень важно в воге. Руки и ноги могут работать отдельно, выполнять разные комбинации. А пластика и растяжка развиваются на занятиях, – говорит Анна Казанина, одна из первых преподавателей вога в Барнауле.

Анна раньше занималась уличными танцами, а когда стала интересоваться вогом, то информации об этом направлении было мало, зарубежные видео казались странными, так что сначала этот танец девушке ужасно не понравился.

– А потом, когда я увидела, как это танцуют русские девушки, меня зацепило, – признается Анна. – Я самостоятельно учила по видео комбинации, связки, движения, потом занималась у Анны Зацепиной из Питера, которая открыла это направление в Барнауле.

Исполняющим вог, как правило, от 12 до 30, в основном это девушки, но в группе у Анны Казаниной занимаются и два парня. Преподавательница отмечает, что в Европе и Америке это мужской стиль, а в России вог стал считаться искусством для девушек и для тех парней, которые не стесняются эпатировать публику.

– Чтобы начать танцевать, прежде всего нужно желание и стремление к тому, чего хочешь достичь. Каким бы сложным ни был элемент, все учится постепенно. Тренировка за тренировкой все начинает получаться, – добавляет Анна.

Боди-балет

Боди-балет – это комплекс упражнений на основе балета, адаптированный для любителей: азы балетной техники, плюс растяжка и фитнес. Такие занятия изначально были придуманы для реабилитации балерин после травм, чтобы им было легче вернуться на сцену. Но сегодня боди-балет живет и как самостоятельное направление, так называемый балет для взрослых.

Марианна Овсянникова, руководитель барнаульской студии боди-балета «Мой танец», рассказывает:

– Мы не ставим танцевальные комбинации, не выступаем на сцене, наша цель – работать над своим телом через балетные упражнения, растяжку, элементы йоги и пилатеса. Занятия помогают развить гибкость, пластичность, укрепить мышцы, убрать боли в спине, похудеть – к нам часто приходят с таким запросом. Если есть проблемы со здоровьем, можно сообщить об этом преподавателю и просто не делать какие-то упражнения. В целом в боди-балете щадящая нагрузка, нет прыжков, растяжка мягкая, плавная.

В студии занимается около 30 человек, от старших школьников до взрослых горожан 30-40 лет. Есть и детские группы – но это уже настоящий балет в чистом виде.