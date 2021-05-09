В Барнауле прошел Парад Победы. Фоторепортаж

Сегодня в Барнауле на проспекте Ленина состоялся Парад Победы. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился со словами благодарности к ветеранам войны и труженикам тыла, поздравил всех жителей краевой столицы и гостей города с Днем Великой Победы.

Фото: Михаил Полубедов

Также Виктор Томенко вручил заслуженные награды представителям молодого поколения будущих защитников Родины. В День Победы за высокие результаты в учебе и отличную дисциплину были награждены барнаульские кадеты и курсантов.

В праздничном шествии приняли участие парадные расчеты кадетских школ, воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Из-за пандемии в этом году в Параде не участвовали ветераны. Для них были торжественно организованы поздравления дома, с оркестром и песнями.

Раннее сегодня первые лица региона и города возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле. Как это было можно посмотреть по ссылке на нашем сайте.

Напоминаем, что сегодня вечером в Барнауле в разных районах пройдут праздничные фейерверки, где именно можно также посмотреть на нашем сайте.

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