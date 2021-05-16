Уникальную для Алтайского края хирургическую операцию провели в барнаульской больнице

С помощью прокола пациенту установили специальный зонд через который в желудок будет поступать питательная смесь. До операции мужчина из-за злокачественной опухоли практически не мог есть даже жидкую пищу.

Алтайские врачи под руководством московских успешно переняли малоинвазивную методику.

Перкутанная рентгенохиругическая эндоскопическая гастростомия (ПЭГ) необходима пациентам, которые по разным причинам не могут самостоятельно питаться и нуждаются в длительном (более 4 недель) искусственном питании.

Первую операцию выполнил Иван Козырин, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии, онкологии и маммологии Клинической больницы Москвы, кандидат медицинских наук. Вторую — Евгений Губаренко, заведующий рентгеноперационной Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, врач-хирург.

Решение об установке гастростомы принимает консилиум врачей с тщательным отбором пациентов. ПЭГ на сегодняшний день за Уралом не проводится, только в центральных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге. После того, как методика будет освоена нашими врачами, она станет доступней и для жителей Сибирского региона, пишет Минздрав Алтайского края.