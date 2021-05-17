Барнаул встречает участников Кубка мира

Сегодня, 17 мая 2021 года, в Барнаул из Будапешта (Венгрия) прибывают два чартера, на которых прилетит большая часть участников II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото оргкомитета этапа Кубка мира

Утренним рейсом в столицу края уже прибыло 137 человек — спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, 23 человека — регулярными рейсами. Сейчас они проходят ПЦР-тестирование и аккредитацию.

Планируется, что сегодня спортсмены разместятся в гостиницах Барнаула, пройдут все необходимые проверки, отдохнут и завтра приступят к тренировкам.

Всего в Барнаул приедут более 400 спортсменов из 55 стран мира, таких как Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Киргизия.

До старта соревнований остается три дня. Ожидается, что за международными стартами непосредственно на гребном канале будут наблюдать порядка 20 тысяч человек. В зрительской зоне гребного канала предусмотрено 3 тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест на каждый день.

Билеты на соревнования ещё можно купить в кассах города и через интернет на сайте Kassy.Ru. Организаторы обещают разыграть призы среди болельщиков, в том числе квартиру и три автомобиля.