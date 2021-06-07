Самое крупное студенческое объединение дружинников сформировано в колледже АлтГУ

Первые полгода отработало звено добровольной народной дружины на базе колледжа АлтГУ. И оно уже стало самым крупным из тех, что созданы в учебных заведениях Барнаула.

Фото предоставлено НД «Студгвардия»

Всё началось с инициативы педагогов. Командир звена, преподаватель колледжа АлтГУ Максим Столповский, рассказывает:

— Я первый год работаю в колледже, до этого 22 года отслужил в органах внутренних дел, вышел на пенсию. Меня позвал в дружину отряд Ленинского района. Я согласился, но получить удостоверение не успел — началась волна ковида. Мое желание стать дружинником переросло в желание создать большую студенческую дружину. Коллега поддержал идею, и когда в середине декабря я вышел с больничного, было уже много желающих. А в феврале мы стали полноценной дружиной. Я на тот момент знал, что надо делать, как построить работу, оставалось организовать ребят. Я ведь служил участковым, всю жизнь занимался охраной общественного порядка, дружинники часто мне помогали.

Задел на будущее

Многие студенты-дружинники видят себя будущими сотрудниками правоохранительных органов. Если их намерения укрепятся, то удостоверение дружинника поможет в трудоустройстве.

— Так как я учусь на направлении «правоохранительная деятельность», в будущем думаю быть оперуполномоченным или прокурором. Хотела попробовать себя для начала в дружине, — делится первокурсница Алина Виснер. — Пока в планах окончить колледж, а потом пойти в высшее учебное заведение.

— Я хочу либо в прокуратуру, либо на судебную деятельность. У меня как раз есть время, чтобы окончательно определиться, куда поступать после колледжа, — добавляет Ольга Овчинникова, староста группы первого курса. — Мне это интересно ещё и в том плане, что можно занять своё свободное время и получить дополнительные навыки. Мы в колледже изучаем в основном теорию. А здесь можем применить её на практике.

Берём всех

— Из-за наших масштабов мы теперь отдельное звено городской дружины. Ни в одном колледже и вузе нет своего звена, есть только ячейки, которые входят в более крупные звенья, — объясняет Максим Столповский. — Около месяца назад мы стали самостоятельными, нам разрешили придумать название. Мы теперь НД «Студгвардия» колледжа АлтГУ.

Пока в колледже был только один набор студентов-правоохранителей. Дружина задумывалась именно для этих ребят. Постепенно к ним присоединились учащиеся других специальностей, есть желающие с юридического факультета. Так как колледж — структурное подразделение АлтГУ, то в «Студгвардию» могут вступить и те, кто получает высшее образование в опорном университете.

Фото предоставлено НД «Студгвардия»

Рабочие будни

Девушек в звене дружинников чуть больше, чем парней. В некоторых случаях они просто незаменимы. Например, студентки принимают участие в учениях, где очень реалистично играют роль потерпевших. Ну а для проведения обыска пол не имеет значения.

— Запоминаются выезды с ОМОНом, это очень интересно — увидеть, как происходит задержание, опись вещей, обыск, — рассказывает Ольга Овчинникова. — Мы выступаем в роли понятых. Следим, чтобы правильно были изъяты улики, ставим свои подписи на опечатанных вещах. Если в дальнейшем у человека, у которого производят обыск, возникнут вопросы, нас смогут вызвать для дачи показаний, что нарушений не было.

— С нашей помощью было раскрыто два преступления, — с гордостью говорит Максим Михайлович. — Ребята раздавали памятки, и в ходе патрулирования к ним обратилась женщина, пьяный муж угрожал ей ножом. Сотрудники ДНД вместе с участковым прибыли на адрес, собрали материалы, допросили соседей, задержали мужчину. Позже мы узнали, что было возбуждено уголовное дело. Так дружинники помогли предотвратить более тяжкое преступление.

— Из недавних мероприятий запомнился Кубок мира по гребле, где мы помогали полиции с досмотром на пропускном посту, — признаётся Алина Виснер. — Нам провели инструктаж, как действовать в случае обнаружения оставленных вещей, потерявшихся детей. Это пригодилось. Мы находили сумки, зрители очень часто оставляли собак привязанными к палаткам. Мы докладывали в соответствующие органы, и они решали эти ситуации.

Хоть в разведку

6 июня ребята поехали на слёт военно-патриотических клубов, затем отправятся на туристический фестиваль. Причём на слёт дружинники везут две команды: одна будет участвовать в конкурсных испытаниях наравне с другими участниками, а другая — следить за порядком.

Такой опыт для дружинников уже не в новинку: в конце мая они участвовали в региональной «Зарнице» в Алейске.

Фото предоставлено НД «Студгвардия»

— Мы не тренировались, а ехали с целью попробовать себя в таких условиях, — делится Алина. — Но во время «Зарницы» желание победить появилось. И мы заняли общекомандное второе место в своей возрастной категории плюс призовые места в дополнительных номинациях.

Стрельба, сборка-разборка автомата, интеллектуальный конкурс по истории страны, марш-бросок по «Тропе разведчика» с различными препятствиями, рытье окопа — со всеми испытаниями ребята справлялись командой. Только окопы были индивидуальным заданием.

— Без Женьки и Наташи мы бы не справились, — уточняет педагог. — Наташа Молтулаева — девочка-огонь. Спрашиваю: «Кто умеет метать ножи?» — Наташа поднимает руку. «Кто умеет копать окоп?» — снова Наташа. Она у нас и тренер, и идейный вдохновитель, эта миниатюрная девочка, до которой нам всем тянуться и тянуться. Раньше она занималась в военно-патриотическом клубе и была очень рада, что, хотя и пошла в дружину с другими целями, но нашла здесь то, что ей нравится.