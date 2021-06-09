Табун лошадей пытались незаконно вывезти из Алтайского края

Попытку незаконной перевозки животных в Казахстан пресекли сотрудники регионального Россельхознадзора 2 июня 2021 года.

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В Кулундинском районе Алтайского края они произвели досмотр грузового автомобиля с полуприцепом, в котором находились 36 лошадей. Гражданин Казахстана купил животных предположительно в Бурятии и перевозил их в Казахстан. Ветеринарный сертификат на животных не представлен. Информация в ФГИС «Меркурий» о выдаче сертификата данному гражданину отсутствует.

Для установления эпизоотического благополучия животных поместили на изолированное содержание. Информацию направили в государственную ветеринарную службу Алтайского края для проведения карантинных мероприятий, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе животных. Все затраты, связанные с содержанием лошадей и проведением карантинных мероприятий возложены на нарушителя.

Перевозчик привлечён к административной ответственности.

С начала 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресечена перевозка свыше 1 100 животных (лошади, КРС) через границу РФ в Алтайском крае в сопровождении ветеринарных сертификатов, признанных недействительными, либо в их отсутствии.