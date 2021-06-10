На массовый сбор первой летней ягоды горожан приглашает институт садоводства

У кого нет дачных участков или есть потребность в большом количестве ягоды, могут набрать жимолость для заготовок.

В институте садоводства Сибири имени Лисавенко поспела жимолость. Различными сортами этой первой летней ягоды в институте садоводства занято около 15 гектаров. Сортов — большое количество, есть сладкие, есть с небольшой характерной горчинкой.

За полезными витаминами можно отправиться на участки института в Барнауле и Новоалтайске по адресам: посёлок Садоводов (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки «Посёлок Садоводов». С 7:30 до 11:00 ежедневно; г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 4, ЭПО № 3. С 6:00 до 12:00 ежедневно. Ориентировочно сбор продлится две недели, потом ягода начинает осыпаться. Из жимолости можно приготовить на зиму компоты, варенье, соусы, хозяйки также замораживают жимолость с небольшим количеством сахара. Но лучше всего отведать полезную ягоду в свежем виде. Цена реализации ягоды жимолости для населения самосбором — 200 руб. за 1 кг