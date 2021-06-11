Держите свои предложения при себе и отгоняйте грустные мысли!

Народные приметы и поверья на 11 июня – день Федосьи Колосяницы.

Название дня связано с тем, что к этой поре начинает колоситься рожь, оформляется колос. По её цвету гадали о цене хлеба: если рожь снизу начинает цвести, то цена будет низкая, если с середины – средняя, если сверху – высокая. По цветению пшеницы и ржи судили о том, когда нужно засевать озимые: если цветки появляются снизу колоса, то сев должен быть ранним, с середины – средним, сверху – поздним.

В этот день ходили в поле смотреть восходы. Если заколосились хлеба, то молодежь отправлялась в поле «величать рожь». Девушки водили хороводы и пели песни. Потом вместе с парнями каталась по восходам, приговаривая: «Расти трава к лесу, а рожь к овину». На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. За это святую покровительницу дня ещё в народе прозвали «гречушницей».

В некоторых местах этот день считался самым несчастным днем в году. Говорили, что «он один стоит всех понедельников». Поэтому, а этот день строго запрещалось делать предложение руки и сердца, играть свадьбы и свататься. Этот запрет был связан с тем, что одиннадцатое июня — это неудачная дата для создания брачного союза. Если ослушаться этого запрета, то молодые будут жить в несчастливом браке с постоянными ссорами.

Запреты летнего дня

В этот день нельзя отправляться в длительные поездки, они будут неудачными, в пути вас могут обокрасть, либо произойдут аварийные ситуации, и вы не сможете выполнить то, что задумали. Также могут начаться проблемы со здоровьем.

Запрещается детям кататься на качелях, прыгать и бегать по земле, ведь это может навредить ей. Преподобная Феодосия обязательно может наказать обидчика, наслать на него лихорадку.

Наши предки считали, что в это время нельзя начинать новые дела. Если ослушаться примет и запретов, то могут появиться сложности финансового характера, можете потерять серьезных и перспективных деловых партнеров, также будут ссоры с компаньонами и будут неприятности в личной жизни.

Старайтесь отгонять в этот день темные мысли, нельзя грустить в это время, ведь у наших предков было поверье, что от сегодняшнего дня зависит будущее. Если его провести весело и на позитиве, то впереди стоит ожидать только положительные события и эмоции.

Приметы запрещают ссориться в этот день. Существует вероятность навсегда разорвать отношения с людьми, с которыми произойдет даже небольшой спор. Поэтому старайтесь избегать конфликтных ситуаций, особенно с теми, кто дорог вашему сердцу.

Запрещается собирать рассыпавшуюся соль, прежде не потоптавшись по ней босыми ногами. Говорят, что так вы можете нейтрализовать неприятности, которые предвещает соль, случайно просыпанная на пол. После этого ее нужно подмести и вынести подальше от жилища.

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Нельзя в этот день смотреть на Солнце при выходе из дома. Когда вы покидаете жилище, лучше смотреть по сторонам.До сих пор непонятно, почему люди считали, что на Солнце нельзя смотреть, но в народе старались соблюдать эту примету. Говорили, что если посмотреть на небесное светило, то может произойти помутнение рассудка и начнутся проблемы с дыханием.

В этот день можно выходить на рыбалку, но охота была под запретом. Если выйти на рыбалку, будет крупный рыбный улов.

Народные приметы 11 июня