Каноистка Ирина Андреева пробилась на Олимпиаду в Токио

По итогам чемпионата России по гребле представительница Алтайского края Ирина Андреева завоевала путевку на Олимпийские игры, где выступит в паре с Олесей Ромасенко на дистанции 500 метров в двойке.

Фото: Ярослав Махначёв.

Это стало понятно после того, как 22 июня в заключительный день чемпионата России (а это отборочный турнир в сборную России на грядущую Олимпиаду) Ирина в паре с Олесей Ромасенко выиграла в каноэ-двойке дистанцию 500 метров, входящую в программу Игр в Токио. Они более чем на секунду опередили главных конкуренток — Ксению Курач и Анну Князеву.

Перед этим Андреева завоевала серебряную медаль в одиночной гонке на 200 метров, уступив всё той же Ромасенко. Ещё один представитель Алтайского края, байдарочник Александр Дьяченко, стал вторым на дистанции 200 метров, проиграв Евгению Луканцову, и на Олимпиаду, увы, не пробился.

Всего на чемпионате страны выступало пятеро гребцов из Алтайского края, двое из них являются воспитанниками СШОР им. Костенко — это Владлен Ушаков и Артём Пискун.

Кстати, ещё один известный гребец, двукратный чемпион мира Андрей Крайтор, некогда представлявший Алтайский край и комментировавший этап Кубка мира в Барнауле, прошёл отбор на чемпионат мира по гребле стоя на доске SUP.