В Барнауле обсудили подготовку инженерной инфраструктуры к работе в зимний период

Совещание по подготовке городского хозяйства к работе в зимний период прошло в администрации города. Участники встречи обсудили вопросы подготовки объектов инженерной инфраструктуры Барнаула к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов.





Фото: Администрация Барнаула

В Барнауле продолжают ремонтировать объекты городского коммунального хозяйства. Сейчас «Барнаульская теплосетевая компания» ведет работы на 45 объектах. Всего в 2021 году планируется отремонтировать 117 объектов за 1,3 млрд рублей.

Барнаульский водоканал отремонтирует 129 объектов за 664,8 млн рублей. На 43 объектах работы ведутся, на 28 завершены.

«Барнаульская сетевая компания» сделает ремонт 271 объекта и 103,3 км воздушных и кабельных сетей на общую сумму 61,3 млн рублей. На 18 объектах работы ведутся сейчас, на 109 — завершены.

В рамках программы капитального ремонта объектов коммунального хозяйства за счет средств бюджета города сделают 9 объектов на общую сумму 74,4 млн рублей. На 4 из них работы ведутся, на 2 — выполнены в полном объеме.

Работы проводятся в соответствии с утвержденными производственными графиками.

С 11 мая поэтапно проводятся гидравлические испытания тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. На сегодняшний день за время опрессовки зафиксировано 83 повреждения на магистральных и 153 повреждения на внутриквартальных сетях. Устранены 74 повреждения на магистральных и 105 повреждений на внутриквартальных сетях. Оставшиеся повреждения устраняются в оперативном порядке и на подачу горячего водоснабжения потребителям не влияют, передаёт пресс-служба мэрии.