В Барнауле выполнен план по замене лифтов

Как сообщил региональный Фонд капитального ремонта, краткосрочный план 2021 года по модернизации лифтового хозяйства выполнен на 100 процентов.

Фото: altairegion22.ru

Работы осуществлялись за счёт средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте регионального оператора. Всего планировалось провести работы в 236 многоквартирных домах (МКД) по всему краю, а в 27 многоквартирных домах должны были заменить 77 лифтов на общую сумму в 150 млн рублей.

По информации фонда капремонта, 65 новых лифтов в 21 многоквартирном доме установлено в Барнауле, в Заринске — шесть лифтов в трёх многоэтажках, в ЗАТО «Сибирский» — 3 подъёмника в одном МКД, в Рубцовске заменено два лифта в одном МКД, один новый лифт появился в Новоалтайске.

Причём работы не ограничивались монтажом новых кабин, также производилась полная замена оборудования: подъёмных механизмов с редукторами, пунктов управления работой лифтов. На этажах установлены световые табло для отслеживания местоположения и направления движения лифтов, звуковые датчики, сигнализирующие о прибытии лифта. На панелях информация продублирована шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушением зрения. В машинном помещении также производился ремонт, устанавливались противопожарные двери и люки, светодиодное освещение.

Как отмечают в фонде капремонта, благодаря применению энергоэффективных технологий установленное лифтовое оборудование по сравнению со старыми моделями в несколько раз снижает энергозатраты (соответственно, и платежи за электроэнергию по ОДН). Среди других преимуществ собственники многоквартирных домов отмечают улучшенный дизайн лифтовых кабин, повышенную плавность хода, бесшумность открывания и закрывания дверей.