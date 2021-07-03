В Барнауле выполнен план по замене лифтов

Как сообщил региональный Фонд капитального ремонта, краткосрочный план 2021 года по модернизации лифтового хозяйства выполнен на 100 процентов.
Работы осуществлялись за счёт средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте регионального оператора. Всего планировалось провести работы в 236 многоквартирных домах (МКД) по всему краю, а в 27 многоквартирных домах должны были заменить 77 лифтов на общую сумму в 150 млн рублей.
По информации фонда капремонта, 65 новых лифтов в 21 многоквартирном доме установлено в Барнауле, в Заринске — шесть лифтов в трёх многоэтажках, в ЗАТО «Сибирский» — 3 подъёмника в одном МКД, в Рубцовске заменено два лифта в одном МКД, один новый лифт появился в Новоалтайске.
Причём работы не ограничивались монтажом новых кабин, также производилась полная замена оборудования: подъёмных механизмов с редукторами, пунктов управления работой лифтов. На этажах установлены световые табло для отслеживания местоположения и направления движения лифтов, звуковые датчики, сигнализирующие о прибытии лифта. На панелях информация продублирована шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушением зрения. В машинном помещении также производился ремонт, устанавливались противопожарные двери и люки, светодиодное освещение.
Как отмечают в фонде капремонта, благодаря применению энергоэффективных технологий установленное лифтовое оборудование по сравнению со старыми моделями в несколько раз снижает энергозатраты (соответственно, и платежи за электроэнергию по ОДН). Среди других преимуществ собственники многоквартирных домов отмечают улучшенный дизайн лифтовых кабин, повышенную плавность хода, бесшумность открывания и закрывания дверей.
СПРАВКА. За весь период действия программы капитального ремонта в Алтайском крае регоператором было заменено 647 лифтов в 207 многоквартирных домах.