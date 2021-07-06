Рассказываем, как определить свежесть яиц

Несмотря на то, что этот продукт достаточно долго хранится, не всегда можно установить его срок годности.

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Употребить в пищу яйца рекомендуется в течение 28 дней со дня кладки, если не нарушена целостность скорлупы. Хранить яйца советуют в холодильнике, а мыть только в том случае, если они будут приготовлены немедленно, иначе скорлупа теряет защитный слой.

Определить время хранения продукта легко, если на упаковке указан срок годности. Но если его нет, свежесть можно проверить иначе. Один из способов такой: нужно положить яйцо в ёмкость с водой. Если оно быстро всплывёт на поверхность, то уже испортилось. Дело в том, что со временем в нём становится меньше влаги и растёт воздушный карман, благодаря которому «старое» яйцо быстро всплывает.

Испорченные яйца, как и другие продукты, имеют неприятный запах. Рекомендуется при сомнениях не добавлять яйцо сразу в блюдо, а разбить в отдельную миску и понюхать.

Важно обратить внимание и на цвет яйца: если белок или желток имеет «странные» оттенки, лучше его выбросить. Любые отличающиеся от привычного цвета продукта могут говорить о развитии бактерий, способных вызвать отравление и даже тяжёлые заболевания.

Ещё один способ проверить, свежее ли яйцо — изучить размер его воздушного кармана с помощью света. Для этого нужно направить источник света, например фонарик, на один конец яйца и вращать, пока не станет видно карман. Если он большой, яйцо употреблять не стоит, передаёт «Российская газета» со ссылкой на издание «Аль-Джазира».