Сильные дожди, град и грозы прогнозируют в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение.

Фото: pixabay.com

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае сутки 14 и ночью 15 июля 2021 года ожидаются сильные осадки и ветер.

13 июля 2021 года

Ночью

В отдельных районах региона кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер южный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит +11…+16 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Столбики термометров покажут +14…+16 градусов.

Днём

В отдельных районах Алтайского края кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный 4–9 м/с, местами порывы 14 м/с. Воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В краевой столице кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 2–7 м/с. Температура воздуха составит +25…+27 градусов.

14 июля 2021 года

Ночью

На большей части территории региона кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с. Столбики термометров покажут +13…+18 градусов.

В Барнауле кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 7–12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

Днём

На большей части территории Алтайского края кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с. Температура +20…+25 градусов, местами по востоку до +30 градусов.

В краевой столице кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 7–12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура +25…+27 градусов.

15 июля 2021 года

Ночью

На большей части территории региона кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов, местами по западу до +7 градусов.

В Барнауле кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 7–12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура +12…+14 градусов.

Днём

В отдельных районах Алтайского края кратковременные дожди, грозы, град. Северо-западный 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с. Температура +18…+23 градуса.

В краевой столице в начале дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 7–12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура +19…+21 градус.

Отметим, что до 16 июля в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости).