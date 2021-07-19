Поддерживают ли барнаульцы четырёхдневную рабочую неделю?

Согласно исследованиям, более трети россиян не хотят четырёхдневную рабочую неделю.

Фото: canva.com

Россияне выступают против возможного введения четырёхдневной рабочей недели, так как предполагают, что их доход снизится, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Идею введения четырёхдневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов.

Фото: canva.com

При этом согласно данным опроса почти две трети (63%) опрошенных убеждены, что смогли бы выполнить примерно такой же объём работы за четыре дня, с каким они справляются за стандартную пятидневную неделю. Почти четверть (24%) опрошенных, напротив, предполагают, что для их функционала четырех дней было бы недостаточно, сообщают РИА «Новости».

К слову, один процент организаций уже работает в таком режиме, а три процента работодателей сообщили, что вводили сокращённую рабочую неделю, но в итоге вернулись к пятидневке. Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нём приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.

«Вечерний Барнаул» решил выяснить, поддерживают ли горожане идею четырёхдневной рабочей недели. Принять участие в опросе можно на официальной странице издания во «ВКонтакте» и «Одноклассники».