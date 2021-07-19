В Барнауле разрабатывают новую схему движения общественного транспорта

Администрация города Барнаула известила о намерении изменить схему движения общественного транспорта для большего удобства как пассажиров, так и перевозчиков.

Фото: Михаил Полубедов

Подробности сообщает официальный Telegram-канал мэрии города.

В результате будет разработана более удобная сеть автобусных маршрутов. Контракт заключён с ООО «Центр экономики инфраструктуры».

Специалисты опросят барнаульцев о транспортном обслуживании, определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения. Подрядчик проанализирует состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков.

Необходимые данные для работы уже собирают. Скоро в транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропоток.

Готовую схему представят до конца февраля 2022 года, а переход на неё обсудят с экспертами и общественностью Барнаула.