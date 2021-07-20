В Барнауле подвели итоги основного этапа ЕГЭ – 2021

В этом году первый экзамен выпускники сдавали 31 мая – ЕГЭ по литературе, географии и химии. Завершилась экзаменационная кампания 2 июля. Ее результаты показали улучшение качества знаний алтайских школьников.

В этом году на территории региона единый государственный экзамен сдавали более 10 тысяч человек.

Фото: Андрей Чурилов

В этом году школьники сдавали ЕГЭ в формате, приближенном к традиционному, не так, как в прошлом. Тем не менее некоторые особенности в организации и проведении экзамена все-таки присутствовали. Так, часть предметов, которые пожелало сдать большое количество ребят, сдавали в два дня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: безопасное расстояние между участниками, санитайзеры, рециркуляторы воздуха, термометрия и строгий масочный режим для педагогов и наблюдателей.

Всего на территории региона было организовано 108 пунктов проведения экзамена – это более тысячи аудиторий. Также девять пунктов развернули на дому и один в медицинском учреждении. В таком формате знания проверяли ребята, которые по состоянию здоровья или в силу своих физических особенностей не могли находиться за классической партой. В общей сложности к проведению ЕГЭ-2021 было привлечено более пяти тысяч специалистов и около 1,8 тысячи общественных наблюдателей.

Прозрачность и честность проведения экзамена обеспечивал Ситуационный центр онлайн-наблюдения за ЕГЭ. Как раз его специалисты и выявили восемь нарушений со стороны ребят (в прошлом году 12) – обнаружили одно средство связи, шесть шпаргалок и одну единицу вычислительной техники. Недобросовестные участники экзамена были удалены из аудитории, а их результаты – аннулированы.

– Среднее арифметическое порадовало – в этом году у нас 54 стобалльника против 40 в 2019 году, – говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. – Сократился процент тех, кто не преодолел минимальнй порог, а по ряду предметов средний балл вырос, что не может не радовать. Больше чем на 2,5 балла стал лучше средний результат экзамена по профильной математике, на 4,2 – по русскому языку, на 2,5 – по информатике. Кстати, в этом году ученики впервые сдавали экзамен по информатике в компьютерном формате. Для приобретения техники, соответствующей всем установленным нормам, из краевого бюджета было выделено более 45 млн рублей. Предварительно проводились тренировки разных уровней. Все прошло без сбоев. Предполагается, что в дальнейшем эволюционирует проведение экзаменов по физике, биологии и химии.

27 барнаульских выпускников сдали экзамены на высший балл.

Важно, что в этом году впервые начинают выплачивать премии по 30 тысяч рублей победителям Всероссийских олимпиад, а также повысили оплату труда специалистов, вовлеченных в организацию и проведение ЕГЭ.

Изменения произошли и в проведении ОГЭ. В частности, некоторым он показался слишком сложным.

– Действительно, задания экзамена были пересмотрены и построены по методологии функциональной грамотности, – поясняет Максим Костенко. – Они теперь направлены на формирование умений ребенка применять знания в нестандартной ситуации. А то получается, что знаем мы много, но как это использовать, не понимаем. ВПР тоже сейчас полностью переходят на эту методологию. Их начинают писать с четвертого класса по разным предметам, ребята успеют привыкнуть к этой методологии и не будут испытывать сложностей на ОГЭ. Рано или поздно методологию будут использовать и в составлении контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.