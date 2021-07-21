В Алтайском крае мужчина утонул в реке, спасаясь от похитителей

Он выскочил из движущегося автомобиля и побежал по водоёму, однако оступился, ушёл под воду и утонул.

Инцидент произошёл накануне в вечернее время в одном из сёл Павловского района. Известно, что 29-летний мужчина поссорился и подрался с 40-летний местным жителем и решил его проучить. Он попросил 18-летнего знакомого погрузить оппонента в багажник своего автомобиля и вывез мужчину за пределы населённого пункта. Во время движения потерпевшему удалось покинуть машину. Чтобы скрыться от похитителя, мужчина побежал по реке, однако оступился, ушёл под воду и утонул.

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.