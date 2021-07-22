Какие продукты полезно есть вечером?

Диетологи утверждают, что определённого рода пища перед отходом ко сну поможет улучшить состояние фигуры.

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«Что бы такого съесть, чтобы похудеть?» — этим вопросом задаются многие. Так же многие принимают на веру утверждение, что принимать пищу после шести часов вечера вредно для фигуры. Диетологи развеивают этот миф, сообщает Пятый канал. Продукты богатые белком, если съесть их вечером, не влияют на стройность.

Наоборот, это даже хорошо — есть перед сном мясные, белковые продукты. Диетологи рекомендуют съедать вечером, если хочется перекусить, два яичных белка. Это могут быть просто отварные яйца, или пожаренные без желтков с помидорами, чесноком и укропом.

Дело в том, что эти белковые продукты насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому человек худеет во сне. Диетологи отмечают, что перед сном принимать пищу не только можно, но и нужно. Примечательно, что чем раньше мы отходим ко сну, тем активнее организм борется с жирами. Так, он может переработать до 150 граммов жировой ткани.