Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в барнаульском доме

По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование.

Утром 28 июля 2021 года в Барнауле в одной из квартир на улице Молодежной, 37 произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 69-летняя женщина. Кроме того, при обрушении конструкции стены дома травмы получил 7-летний ребёнок. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Пострадавших госпитализировали, остальных жильцов дома эвакуировали.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

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