В Барнауле в многоквартирном доме произошёл хлопок газа

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем.

Фото: «Вечерний Барнаул»

В интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» в Telegram пишут о хлопке газа в одном из многоквартирных домов в Барнауле. Горожане утверждают, что происшествие случилось на 5-м этаже здания, расположенного по адресу: улица Молодёжная, 37.

«Женщина в возрасте жива, получила ожоги, больше пока о пострадавших не сообщается», — рассказали барнаульцы о случившемся.

На опубликованных снимках видно, что взрывной волной выбило окна и разворотило балкон.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю администраторам паблика сообщили, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в квартире. В результате оказалась повреждена межкомнатная и наружная стены. Пожар, к счастью, не возник.

Есть двое пострадавших – пожилая женщина и девочка, их госпитализировали.

На место оперативно выехали службы МЧС, скорой помощи, Управление по делам ГОЧС г.Барнаула. На месте происшествия работают глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Вопрос находится на личном контроле у главы Барнаула Вячеслава Франка.

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