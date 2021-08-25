Жёсткое ДТП произошло в Барнауле

Две легковушки не смогли разъехаться, а в результате пострадал пешеход.

Фото: Barnaul 22

Авария произошла в Барнауле на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и Малахова 24 августа 2021 года в 19:40. В интернет-сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте» появилось видео с места ДТП, на котором видно, что один из участников дорожного движения поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге два автомобиля столкнулись, один из них отбросило на тротуар, где в этот момент стоял пешеход.

Официальной информации на момент публикации нет.