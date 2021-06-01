Последний писк: горожан атакуют комары

Чем чреваты укусы крылатого гнуса и как с ним можно бороться, чтобы не вредить себе.

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Мы ждём лета с вожделением и надеждами, чтобы за эти три коротких месяца успеть получить все удовольствия тёплого сезона. И только мы подставим свои бледные тела солнцу и устроимся на травке, как раздаётся характерный писк, нас атакуют они — мелкие кровососы. В Сибири этого гнуса просто немерено! Встреча с комарами для многих оборачивается неприятными последствиями — сильным зудом в месте укуса, расчёсами, а у некоторых, особо чувствительных, — даже отёками.

Детей надо кормить!

Комары кусают людей не просто так, а вполне с конкретной целью — обычно жалят людей самки, для того чтобы обеспечить питанием свою кладку яиц. Самцы комаров, как правило, довольствуются вегетарианским меню — соком растений и пыльцой цветов. Самки же такой вариант не приемлют, так как при подобной пище у них пропадает возможность откладывать яйца. От количества потреблённой крови и возможности обновления запасов напрямую будет зависеть количество потомства. Одна кладка — 30–150 яиц, а производит своё потомство самка комара раз в 2–3 дня.

Кто в меню?

Давно доказанный факт: комары не кусают всех подряд. У них, как у настоящих гурманов, есть свои предпочтения и пристрастия. Есть целый ряд предположений, по которым самки комаров могут подбирать себе жертву. Одна из них — это группа крови. Ведь комаров интересует белок, который есть в крови определённой группы — и зачастую речь идёт про первую. Также комаров могут привлекать представители с третьей группой крови, а вот вторая нравится этим кровососам меньше. Также есть версия, что комаров привлекает запах углекислого газа, который выдыхает человек. Так что чем чаще дышишь, тем больше вероятность получить характерный укус. Считается, что именно по причине более частого дыхания под прицелом комаров оказываются дети.

Интересны для комаров могут быть и запахи — вследствие обмена веществ. Чем он быстрее, тем выше поднимается температура крови, интенсивность приобретает запах кислот — мочевой и молочной, а также увеличивается амбре аммиака и пота. Всё это крайне нравится комарихам.

Запах алкоголя тоже делает из человека притягательную жертву. Однако не только «аромат» этанола, но и увеличение температуры тела на фоне его приёма зовут самок на перекус.

Чем опасны укусы

И всё бы ничего было в столкновении человека с комарами — одни бы насыщались, другие бы этого не замечали, — если бы комариные укусы не были опасными. Правда, не для каждого. У некоторых людей есть предрасположенность к аллергической реакции на укус насекомого. Всё дело в том, что в момент укуса комар запускает слюну с белковыми структурами, которые обезболивают и препятствуют свертыванию крови. Это необходимо, чтобы человек не успел его заметить определённое время и не уничтожил. Именно этот белок является для человеческого организма главным раздражителем, и тело начинает активизироваться, чтобы в кратчайшие сроки вывести его и минимизировать вред. На этом фоне и развивается та самая характерная реакция — зуд и припухлость.

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Охота на охоту

Если есть склонность к аллергии на комариные укусы, следует изучить повадки и предпочтения насекомых. Например, комары любят влажность. Именно поэтому их много там, где сыро и тепло — это оптимальные для них параметры: +16 градусов и влажность 80-90%. А это значит, что в дни длительных дождей шанс на появление нашествия кровососущих насекомых заметно вырастает. Однако при температуре ниже +12 они не могут ни летать, ни кусать. Так что июньские температурные качели нам на руку!

Правила защиты

Выбирая разные варианты борьбы с пищащим войском, главное — не навредить своему организму. Так, на первом месте среди защитных средств стоят химические препараты в виде репеллентов. Их надо наносить на кожу и обновлять раз в 3–4 часа. Ничего страшного с вами не случится, если будете соблюдать инструкцию:

наносить без энтузиазма;

аккуратно размазывать по коже;

перед сном смывать с кожи;

использовать в соответствии с возрастом, указанным на этикетке;

тщательно мыть руки после использования препарата;

не распылять репелленты в глаза, рот и уши;

держать подобные препараты подальше от маленьких детей.

Также в качестве защитного средства предлагаются репелленты в виде мазей. Принцип тот же, только форма выпуска иная. Главное — соблюдать всё те же простые правила.

Для детей отличным решением станет специальный браслет, пропитанный репеллентом. Но и тут важно понимать, что такое средство нельзя использовать для малышей, находящихся в возрасте, когда они всё тянут в рот.

Фумигаторы — средство, которое защищает сразу на большой площади, например в комнате. Эти приборы оказывают на комаров нервнопаралитическое воздействие. Работают с пластинами или жидкостью, при нагревании выделяющими инсектициды. Их защиты может хватать на 30, а то и больше ночей. При использовании такого устройства окна в комнате должны быть открыты. В этом случае накапливание инсектицидов не происходит, а сами они выделяются в количествах неопасных для человека.

Для защиты дачных участков и зон отдыха от роя гнуса оптимальный вариант — обработка специальными инсектицидными препаратами и использование дымных спиралей.

Если есть недоверие к химическим препаратам, можно подключить народную медицину. К примеру, отличным решением станет аромалампа, заправленная маслом базилика, герани, эвкалипта, чайного дерева, цитрусовых разного рода. Такой состав для человека опасным не окажется. Также можно попробовать положить на блюдце вату с камфорой. Неожиданным репеллентом оказывается ваниль. Её можно растворить в воде и опрыскать как помещение, так и тело человека.

Помоги себе сам

Среди нас немало людей, страдающих аллергией на укусы насекомых.

Существует комплекс профилактических мер, которые стоит соблюдать всем, а обладателям инсектной аллергии особенно:

собираясь на прогулку в парк, надевайте одежду, которая защитит от укусов;

обработайте одежду аэрозолью-репеллентом. Для детей есть специальные средства с меньшим содержанием токсического вещества;

если место укуса покраснело, появились волдыри, обработайте ранку противоаллергическим гелем или кремом;

обязательно примите антигистаминный препарат;

приложите холодный компресс или лёд к зудящему месту укуса;

смачивайте след от укуса содовым раствором — чайная ложка на 1/2 стакана воды;

для защиты жилища установите на окнах москитные сетки.