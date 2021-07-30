20 занимательных фактов о дружбе

Сегодня, 30 июля отмечается Международный день дружбы.

Фото: canva.com

Главный посыл праздника направлен на укрепление взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: каждый отдельный человек и целые государства.

В 2021 году в России праздник проходит на официальном уровне 11-й раз.

В честь этого доброго праздника рассказываем самые занимательные факты о дружбе.

1. Проще всего приятелей и друзей завести в детстве и юности — когда очень много интересов, широкий круг общения, лёгкость восприятия, возможность быстро переключаться.

2. Большинство друзей и приятелей человек теряет в период примерно с 22 до 30 лет. Это время, когда наступает период создания семейного очага. Становление и развития карьеры также могут сильно отдалить даже закадычных друзей.

3. Залог дружбы — полноценный эмоциональный обмен, когда оба участника отдают и получают что-то взамен. Если этого нет, спустя время у одного из сторон наступит эмоциональное истощение и дружба становится в тягость.

Фото: canva.com

4. Дружба мужчины и женщины может постепенно перерасти в более глубокое чувство — взаимную любовь. Брак, основанный на таких отношениях, будет гораздо прочнее того, который основан на страсти.

5. Женская дружба отличается от мужской. Для женщин в дружбе важен эмоциональный компонент — они обсуждают свои переживания. Мужчины же дружат, имея в основе отношений общие дела или задачи.

6. Учёные выяснили, что человек осознаёт, что такое дружба, примерно с девяти месяцев.

Фото: canva.com

7. Исследователи из Дартмутского колледжа доказали, что обычно экстраверты больше дружат с другими экстравертами, а интроверты — с другими интровертами.

8. Школьная дружба редко продолжается дольше, чем год после окончания школы.

9. Примерно 90% всех пользователей социальных сетей утверждают, что дружбу возможно создать только с помощью живого общения и только при реальных встречах.

10. Чем человек образованнее, тем меньше у него проблем с общением. Согласно статистике, люди, которые не получили никакого образования, кроме школьного, чаще других испытывают недостаток в общении с друзьями.

11. Когда проходит первый этап знакомства и отношения входят в привычную повседневную колею, человек начинает трезво оценивать своих друзей: не только близость интересов, но и способность прийти на выручку, подставить плечо. Учёные из Пенсильвании доказали, что из круга друзей человек выбирает тех, кто уделяет ему больше внимания и сочувствия. И именно ради таких друзей он тоже готов пойти на уступки.

12. Расставание с друзьями большинство людей переживает дольше, чем расставание с членами семьи.

13. В Москве есть памятник плавленому сырку «Дружба», который держат ворона и лиса.

Фото: fishki.net

14. Удивительный пример солидарности продемонстрировали на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ. Показав одинаковый результат в прыжках с шестом, они не согласились с решением Олимпийского комитета и, распилив серебряную и золотую медали, сделали себе по бронзово-серебряной.

15. Легендарная бензопила «Дружба» была так названа в честь празднования 300-летия воссоединения Украины и России в 1954 году.

16. Масштабный опрос был проведён в Великобритании и включал мнения больше 6 тысяч мужчин возраста около 50 лет. Женившись, они не перестали проводить время с друзьями, но большая часть заявила, что жена и дети важнее дружбы. Также женатые мужчины обладают более крепким здоровьем и живут дольше одиноких.

17. Женщины чаще проговаривают то, что их беспокоит, с подругами, и это помогает им двигаться дальше. При таком общении выделяется гормон окситоцин, который снижает уровень напряжения и оказывает успокаивающий эффект.

18. Животные тоже умеют дружить. На проявление таких чувств способны некоторые виды обезьян, акулы, дельфины, слоны и лошади. Впрочем, случаи необычных привязанностей встречаются и у других четвероногих. Например, в Турции подружились кот и лиса, в США — гепард и собака, а в Кении теплыми чувствами друг другу воспылали бегемот и 130-летняя черепаха.

Фото: grandgames.net

19. Интересный факт: друзья имеют между собой определённые генетические сходства. Это можно сопоставить с некоторой родственной связью. А всё потому, что друзей мы выбираем себе на подсознательном уровне.

20. И главное. Учёные доказали: видеться с друзьями полезно для здоровья. При частом общении с приятными людьми в организме возрастает уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Нервная система скажет вам спасибо.